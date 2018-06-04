В Бурятии отметили рост площади лесных пожаров

КРАСНОЯРСК/ХАБАРОВСК, 4 июн — РИА Новости. Площадь лесных пожаров за сутки в Бурятии выросла со 150 до 450 гектаров, сообщила пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.

По его информации, за сутки в республике были ликвидированы два очага в Иволгинском районе и один в Селенгинском. На тушении за сутки работали почти 280 человек и 46 единиц техники.

На 0.00 часов воскресенья площадь пожаров в республике составляла 150 гектаров. В Селенгинском районе с 1 июня действует режим чрезвычайной ситуации из-за сложной лесопожарной обстановки.

"На 0.00 часов 4 июня продолжаются работы по тушению пяти лесных пожаров на территории Селенгинского района и Тункинского национального парка. Из них два очага локализованы, и три продолжают действовать. Их площадь, пройденная огнем на конец суток, составляет около 450 гектаров. Из них самый крупный очаг на сегодняшний день действует в Селенгинском районе на землях министерства обороны на площади 300 гектаров", — говорится в сообщении.

Восточный военный округ сообщил, что крупный лесной пожар в районе населенного пункта Бараты в Селенгинском районе тушат мотострелки, которые совершили туда 110-километровый марш на штатной технике.

"Военнослужащие продолжают выполнять работы по тушению крупного лесного пожара в районе населенного пункта Бараты Селенгинского района, предполагаемая площадь возгорания около 10 гектаров, уже потушено более двух гектаров", — говорится в сообщении пресс-службы округа.

В течение суток противопожарная группировка была увеличена, для тушения и проливки привлечены около 60 военных и пять единиц техники, путепрокладчик за сутки создал минерализованную полосу длиной свыше 1,7 тысячи метров.