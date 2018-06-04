Вылетевший из Якутска самолет вернулся из-за технической неисправности

ХАБАРОВСК, 4 июн — РИА Новости. Самолет Bombardier авиакомпании "Якутия", в понедельник вылетевший из Якутска в Нерюнгри, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности, сообщает авиакомпания.

"Самолет вылетел из аэропорта Якутска по расписанию в 08.05 час. (2.05 мск). После взлета сработал датчик, сигнализирующий о технической неисправности. В сложившейся обстановке командир воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета. В 08.45 (2.45 мск) самолет благополучно произвел посадку в аэропорту Якутска", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на борту находилось 36 пассажиров, а также 379 килограммов багажа, 149 килограммов почты. Вылет рейса №429 ожидается в понедельник в 13.00 (7.00 мск).

"По данному факту для установления причин работает специальная комиссия. Авиакомпания приносит пассажирам извинения за причиненные неудобства", — говорится в сообщении.