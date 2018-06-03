В Татарстане из-за ДТП разлилось около двадцати тонн нефтепродуктов

КАЗАНЬ, 3 июн — РИА Новости. Полиция в Татарстане устанавливает подробности ДТП в Тукаевском районе, в результате которого произошел разлив около 20 тонн нефти, сообщает МВД по региону.

"Вечером 3 июня на автодороге Набережные Челны — Водозабор 29-летняя жительница Набережных Челнов, управляя автомобилем Ford Focus, на перекрестке неравнозначных дорог при движении по второстепенной дороге не предоставила преимущество и совершила столкновение с автомобилем "Камаз". В результате ДТП водитель грузовика совершил опрокидывание в кювет встречного направления", — говорится в сообщении.

По данным МВД, на момент аварии в цистерне "Камаза" находилось около 20 тонн нефти. Площадь розлива нефтепродуктов из поврежденной цистерны составила порядка 20 квадратных метров.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель грузовика. Он был доставлен в больницу. Пассажиры легковой машины отпущены домой после осмотра врачами. Как отмечает МВД, в настоящее время устанавливаются подробности аварии.-0-