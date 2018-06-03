Подрядчик назвал возможную причину возгорания у станции московского метро

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Причиной возгорания кабеля в шахте станции московского метро "Маяковская", расположенной на территории близлежащей стройплощадки, по предварительным данным, могло стать замыкание кабелей, сообщил РИА Новости представитель компании Constructor, ведущей работы на данной площадке.
Ранее в воскресенье сообщалось, что северный вестибюль "Маяковской" закрывался из-за проверки, которая проходила в связи с запахом дыма. Пресс-служба метрополитена уточнила, что инфраструктура подземки в порядке, дым затянуло с улицы. В пресс-службе столичного главка МЧС рассказали РИА Новости, что на строительной площадке рядом с "Маяковской" произошло возгорание кабеля.
В пресс-службе МЧС уточнили РИА Новости, что локализовать пожар удалось в 17.08. Как добавили в ведомстве, кабель горел в шахте, высота которой составляет 40 метров.
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