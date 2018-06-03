Подрядчик назвал возможную причину возгорания у станции московского метро

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Причиной возгорания кабеля в шахте станции московского метро "Маяковская", расположенной на территории близлежащей стройплощадки, по предварительным данным, могло стать замыкание кабелей, сообщил РИА Новости представитель компании Constructor, ведущей работы на данной площадке.

"Возгорание кабеля произошло в шахте метрополитена, которая расположена на территории строительной площадки. Сегодня на площадке никаких работ не велось. Пострадавших нет, на месте работают специалисты МЧС", — рассказал он, уточнив, что причиной могло стать замыкание кабелей.

Ранее в воскресенье сообщалось, что северный вестибюль "Маяковской" закрывался из-за проверки, которая проходила в связи с запахом дыма. Пресс-служба метрополитена уточнила, что инфраструктура подземки в порядке, дым затянуло с улицы. В пресс-службе столичного главка МЧС рассказали РИА Новости, что на строительной площадке рядом с "Маяковской" произошло возгорание кабеля.

В пресс-службе МЧС уточнили РИА Новости, что локализовать пожар удалось в 17.08. Как добавили в ведомстве, кабель горел в шахте, высота которой составляет 40 метров.

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