Бывшего футболиста "Арсенала" обокрали грузчики московского аэропорта

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Полицейские задержали двух грузчиков московского аэропорта "Шереметьево", которые украли 11 тысяч долларов у гражданина Великобритании, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в ведомстве также уточнили, что пострадавший – бывший футболист "Арсенала" и сборной Нигерии Нванкво Каану.

По ее словам, ранее гражданин Великобритании обратился в УМВД России по Калининграду с заявлением о пропаже 11 тысяч долларов. Как пояснила представитель МВД, мужчина прилетел из Лондона в Москву, далее из аэропорта "Шереметьево" вылетел в Калининград. Свой багаж потерпевший получил в аэропорту "Храброво", а пропажу денег мужчина обнаружил только в гостиничном номере.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции в аэропорту "Шереметьево" были установлены и задержаны два грузчика 1988 и 1982 годов рождения, которые осуществляли разгрузку багажа рейса "Лондон — Москва" и совершили кражу денежных средств из багажа пассажира", — сказала Волк, слова которой приводятся на сайте ведомства.

В пресс-центре МВД РФ подтвердили, что авиапассажир, у которого был похищены 11 тысяч долларов, — один из лучших африканских футболистов, бывший игрок лондонского "Арсенала" и сборной Нигерии Нванкво Каану.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Кража" УК РФ. "Похищенные денежные средства изъяты и в скором времени будут возвращены владельцу", — добавила она.