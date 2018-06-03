Двое военнослужащих Северного флота утонули в озере возле Североморска

МУРМАНСК, 3 июн – РИА Новости. Правоохранители и командование Северного флота проводят проверку из-за гибели двух военнослужащих в озере в окрестностях Североморска, сообщает пресс-служба флота.

"По предварительным данным, военнослужащие по контракту во внеслужебное время в результате несчастного случая утонули в одном из водоемов в окрестностях города Североморска. Причины происшедшего уточняются", — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что командование Северного флота совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту гибели военнослужащих.

В следственном управлении СК по Мурманской области РИА Новости подтвердили факт гибели двух мужчин в Североморске.

"По данному факту следственное управление проводит процессуальную проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Личности утонувших установлены, оба 1985 года рождения, жители Североморска. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — сообщила старший помощник руководителя ведомства Наталья Тростина.

Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона, оба погибших с большой долей вероятности находились в состоянии алкогольного опьянения, это обстоятельство также проверят эксперты.