В Москве потушили пожар рядом со станцией "Маяковская"

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание рядом со станцией метро "Маяковская" в Москве, говорится в сообщении столичного главка МЧС в соцсети Twitter.

Ранее в воскресенье сообщалось, что северный вестибюль "Маяковской" закрывался из-за проверки, которая проходила в связи с запахом дыма. Пресс-служба метрополитена уточнила, что инфраструктура подземки в порядке, дым затянуло с улицы. В пресс-службе столичного главка МЧС рассказали РИА Новости, что на строительной площадке рядом с "Маяковской" произошло возгорание кабеля.

"В 18.14 загорание ликвидировано", — говорится в сообщении.

В пресс-службе МЧС уточнили РИА Новости, что локализовать пожар удалось в 17.08. Как добавили в ведомстве, кабель горел в шахте, высота которой составляет 40 метров.