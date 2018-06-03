В Мытищах потушили пожар в торговом павильоне

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Спасатели потушили пожар на площади 400 квадратных метров в Мытищах в Подмосковье, сообщили в главке МЧС России по Московской области.

Ранее источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что кровля торгового павильона на улице Коммунистическая в Мытищах горит на площади порядка 300 квадратных метров. По его словам, из здания были эвакуированы 10 человек. Общая площадь горения составила 400 квадратных метров.

"14.00 — локализация пожара на площади 400 квадратных метров. 14.22 — ликвидация открытого горения. 17.02 — ликвидация пожара", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В МЧС отметили, что к тушению пожара были привлечены 15 единиц техники, 46 человек, в том числе от МЧС: семь единиц техники и 21 человек.