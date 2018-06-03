В МЧС объяснили, почему временно закрыт один вход на станцию "Маяковская"

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Кабель загорелся на строительной площадке рядом со станцией метро "Маяковская" в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.

Ранее Московский метрополитен в соцсети Twitter сообщил, что северный вестибюль станции "Маяковская" Замоскворецкой линии временно закрыт по техническим причинам. Для входа в метро и выхода в город для пассажиров открыт южный вестибюль.

"На строительной площадке произошло возгорание кабеля", — сказал собеседник агентства.

Согласно сообщению на сайте столичного главка МЧС, сведений о пострадавших не поступало. На место происшествия направлены 29 единиц техники и 111 человек личного состава.

Северный вестибюль Маяковской снова закрыт из-за задымления на улице. Пока на городской территории устраняют причину задымления, пользуйтесь, пожалуйта, южным вестибюлем станции. Приносим свои извинения. — Московское метро (@MetroOperativno) 3 июня 2018 г.

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