СК на Урале проводит проверку после смерти осужденного в колонии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Следствие в Свердловской области проводит проверку по факту смерти осужденного в исправительной колонии №53 (ИК-53), а также произошедшего в колонии конфликта, сообщает в воскресенье следственное управление СК РФ по региону.

"Верхотурским межрайонным следственным отделом СК России по Свердловской области проводится доследственная проверка по факту смерти осужденного 1974 года рождения, наступившей сегодня в ИК-53. Точная причина смерти будет установлена в ходе судмедэкспертизы. По итогам проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении.

СУСК также заявило, что сведения о якобы имевшей место массовой драке в данной колонии не имеют под собой никаких оснований.

"Имел место конфликт между двумя осужденными с одной стороны и одним осужденным (впоследствии умершим мужчиной 1974 года рождения) с другой стороны. Предварительно установлено, что в ходе конфликта указанные трое осужденных на почве личной неприязни причиняли друг другу взаимные повреждения. Однако говорить, что именно повреждения, полученные в ходе конфликта, стали причиной смерти осужденного в настоящее время, до получения заключения судмедэкспертизы, преждевременно", — отмечается в сообщении.