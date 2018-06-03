В Мытищах локализовали пожар в торговом павильоне

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Спасатели локализовали пожар на площади 400 квадратных метров в Мытищах в Подмосковье, сообщается на сайте главка МЧС России по Московской области.

Ранее источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что кровля торгового павильона на улице Коммунистическая в Мытищах горит на площади порядка 300 квадратных метров. По его словам, из здания были эвакуированы 10 человек. Общая площадь горящего здания составила 400 квадратных метров.

"14.00 — локализация пожара на площади 400 квадратных метров", — говорится в сообщении.

Как сообщается, угрозы распространения на соседние строения нет, дальнейшая информация уточняется. К тушению пожара привлечены три единицы техники, 11 человек.