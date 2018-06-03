На юге Москвы столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Четыре человека пострадали при столкновении трех автомобилей на юге Москвы, один из них ребенок, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Ранее в воскресенье на пересечении улицы Павловская и Подольского шоссе произошло столкновение трех автомобилей, три человека пострадали. Для эвакуации одного из пострадавших задействован вертолет МЧС.

"Произошло столкновение автомобилей Kia, Mercedes и Hyundai, пострадало четыре человека, в том числе один ребенок. Эвакуация вертолетом понадобилась взрослому пострадавшему", — заявили в ГИБДД.

По данным источника агентства в правоохранительных органах, у пострадавшего ребенка подозрение на сотрясение головного мозга, но его жизни ничто не угрожает.