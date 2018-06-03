В Иркутской области подросток попал в ДТП на взятом у отчима микроавтобусе

ИРКУТСК, 3 июн — РИА Новости. Полиция в Иркутской области устанавливает обстоятельства дорожного происшествия, в котором пострадали пять человек, четверо из которых несовершеннолетние, сообщает пресс-служба ГУМВД региона.

Инцидент произошел вечером 2 июня на Александровском тракте вблизи Иркутска. Предварительно известно, что 17-летний молодой человек, следуя в поселок Урик на микроавтобусе Toyota Town Ace, не справился с рулевым управлением. Машина съехала в кювет и опрокинулась.

"В результате произошедшего трое пассажиров иномарки 15 и 17 лет госпитализированы. Несовершеннолетний водитель и его 18-летний приятель получили травмы и ушибы", — говорится в сообщении.

Выяснилось, что ключи зажигания от машины подросток, управлявший автомобилем, тайно взял у отчима.

По данным минздрава региона, состояние двух пострадавших оценивается, как тяжелое.

Отмечается, что за лето 2017 года с участием несовершеннолетних водителей произошло 29 ДТП, в которых 4 несовершеннолетних погибли и 49 получили травмы.