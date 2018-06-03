На Сахалине горит лес на площади 20 гектаров

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 июн — РИА Новости. Два крупных лесных пожара действуют на севере Сахалина в воскресенье, сообщает главное управление МЧС по области.

"По состоянию на 06:00 огнем были охвачены два участка лесного массива в Охинском районе около села Тунгор. Общая площадь возгорания уже превысила 20 гектаров", — говорится в сообщении.

По данным сахалинских огнеборцев, на одном участке пламя бушует на площади в 20 гектаров. На втором пламя охватило пока 0,3 гектара. Эти земли принадлежат Тунгорскому участковому лесничеству.

Специалисты поставили четвертый класс пожарной опасности, а возгорания определили как низовые. В общей сложности огонь тушат 20 человек и пять единиц техники. Причины возгорания устанавливаются.