В Москве загорелось металлическое строение

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Металлическое строение горит на улице Южнопортовая в Москве, для тушения пожара направлен вертолет Московского авиационного центра, сообщается на сайте столичного главка МЧС.

"В 05.37 в оперативную дежурную службу Центра управления кризисных ситуаций Главного управления МЧС России по городу Москве поступило сообщение о возгорании по адресу: Южнопортовая 15, строение 21…. в ходе тушения было установлено, что происходит горение металлического строения по всей площади, в плане 40х15 метров", — говорится в сообщении.

Отмечается, что произошло частичное обрушение кровли. На место происшествия направлены около 30 единиц техники.