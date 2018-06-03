МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Следственные органы в Ставропольском крае проводят проверку в связи с тем, что 13-летний мальчик погиб на заброшенной стройке в селе Рагули, сообщает СУ СК по краю.
По данным следствия, вечером 13-летний мальчик со сверстниками играли на стройке в селе Рагули. В это время обрушилось перекрытие постройки, в результате чего ребенок погиб. Ипатовским межрайонным следственным отделом СУСК РФ по Ставропольскому краю проводится доследственная проверка, по результатам проведения которой будет принято процессуальное решение.