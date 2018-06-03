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Происшествия

Особо опасен: самые жестокие преступники, остающиеся на свободе

08:0003.06.2018
(обновлено: 08:04 03.06.2018)
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© МВД РоссииОперативная съемка МВД России с места ликвидации бандитов в АстраханиОперативная съемка МВД России с места ликвидации бандитов в Астрахани
© МВД России

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости, Виктор Званцев. Неуловимый "орский маньяк", челябинский киллер, член банды "чистильщиков" и респектабельный бизнесмен, организовавший массовое убийство, — их уже несколько лет не могут выследить лучшие оперативники уголовного розыска. За любую информацию об этих людях объявлена награда в один миллион рублей. О самых опасных преступниках, находящихся  в федеральном розыске, — в материале РИА Новости.

Семен Ермолинский

Жителя Санкт-Петербурга, 31-летнего Семена Ермолинского ищут шесть лет. Его обвиняют в сотрудничестве с бандой уральского адвоката Василия Федоровича, на счету которой 14 убийств, грабежи, разбои и похищения людей. Группировка, называвшая себя "чистильщики", состояла из 11 человек и орудовала на протяжении восьми лет — с 2006-го по 2014-й. Семен присоединился к ней, когда приехал в Екатеринбург на турнир по ножевому бою, организованный юристом. Любитель холодного оружия быстро влился в ряды бандитов и стал участвовать в нападениях на людей.

© Фото : ГУ МВД по РоссииСемен Ермолинский находится в розыске с 2012-го
© Фото : ГУ МВД по России
Семен Ермолинский находится в розыске с 2012-го

На след преступников следователи вышли лишь после громкого убийства американского бизнесмена Джорджа Кары Якубяна, прилетевшего в Россию по приглашению Федоровича в 2012-м. Постепенно оперативники задержали всех членов группировки. Кроме Ермолинского. Когда начались аресты, он бежал из Екатеринбурга. Его местонахождение до сих пор неизвестно.

Валерий Андреев

Дальнобойщика Валерия Андреева, известного как "орский маньяк", также разыскивают шесть лет. С 2009-го по 2011-й в окрестностях Оренбурга пропали около 30 девушек. Внешне они были очень похожи друг на друга и исчезали в районе федеральных трасс, это навело следователей на мысль, что в регионе орудует серийный убийца. Предположительно — водитель.

© Фото : ГУ МВД по РоссииВалерий Андреев находится в розыске с 2012-го
© Фото : ГУ МВД по России
Валерий Андреев находится в розыске с 2012-го

Вскоре оперативники вышли на след 61-летнего Андреева. Обыскали фуру, обнаружили следы крови. Однако самого маньяка задержать не удалось, он быстро покинул город. По одной из версий, преступник мог изменить внешность, сделать фальшивые документы и поселиться в другом городе. На сегодняшний день никакой информации о нем нет.

Фахрудин Махмудов

Уроженец Дагестана 53-летний Фахрудин Махмудов в розыске четыре года. Он обвиняется сразу по трем статьям: "Убийство двух и более лиц", "Участие в организованном преступном сообществе" и "Незаконное приобретение, хранение и продажа оружия". Самым тяжким его преступлением считается организация поджога торгового центра "Пассаж" в карельском городе Ухте в июне 2005-го. В результате погибли 25 человек, 11 получили серьезные травмы.

© Фото : ГУ МВД по РоссииФахрудин Махмудов находится в розыске с 2014-го
© Фото : ГУ МВД по России
Фахрудин Махмудов находится в розыске с 2014-го

Следователи выяснили, что пожар устроили два местных жителя, кинувшие в ТЦ бутылки с зажигательной смесью. Организовали преступление братья Махмудовы — Асрет, Магомед и Фахрудин. В октябре 2013-го коллегия присяжных заседателей признала их невиновными, однако Верховный суд Республики Коми отменил это решение. Впрочем, на повторное заседание никто из братьев не явился, и всех троих объявили в розыск.

Юрий Чекин

Уроженца Курганской области, 55-летнего Юрия Чекина ищут уже более 15 лет. Следствие считает, что он организовал покушение на прокурора Ханты-Мансийского автономного округа Юрия Бедерина, убитого летом 2000-го тремя выстрелами в затылок в подъезде дома. Оперативники задержали исполнителей — двух киллеров из Дагестана, которые и указали на заказчика. 

© Фото : ГУ МВД по РоссииЮрий Чекин находится в розыске почти 20 лет
© Фото : ГУ МВД по России
Юрий Чекин находится в розыске почти 20 лет

Чекин на тот момент занимал должность начальника контрольно-ревизионного управления по Югре. По одной из версий, Бедерин пытался привлечь его к уголовной ответственности за превышение должностных полномочий. Местонахождение заказчика неизвестно, однако в начале года на YouTube появился видеоролик, в котором Чекин заявил о своей невиновности и изложил собственную версию случившегося. Где именно сделана запись, не установлено.

Андрей Самойлов

Жителя Челябинска, 49-летнего Андрея Самойлова разыскивают и того больше — 20 лет. Первое преступление он совершил еще в 1991-м, убив ножом семейную пару и ранив троих их родственников. После этого бежал в Ханты-Мансийский автономный округ, где, по одной из версий, стал киллером местной преступной группировки. В 1995-м в Сургуте он сразу из двух пистолетов ТТ застрелил коммерсанта, который не хотел отдавать деньги бандитам.

© Фото : ГУ МВД по РоссииАндрей Самойлов находится в розыске почти 20 лет
© Фото : ГУ МВД по России
Андрей Самойлов находится в розыске почти 20 лет

Несмотря на давность совершенных преступлений, поиски Самойлова продолжаются. Он может находиться как в Челябинске, так и в любом другом регионе страны. 

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