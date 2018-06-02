САМАРА, 2 июн — РИА Новости. Следователи начали проверку по факту инцидента в детском саду Тольятти, откуда в больницы были доставлены 15 детей из-за подозрений, что они могли наглотаться гидрогелевых шариков, сообщила в субботу РИА Новости представитель регионального управления СК.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел днем в пятницу в одном из детских садов Тольятти, куда один из воспитанников принес гидрогелевые шарики. Из-за опасений, что дети могли наглотаться шариков, было принято решение доставить в больницы всю группу — 15 человек, в тот же день вечером все они были отпущены по домам. Гидрогелевые шарики небольшие, диаметром несколько миллиметров, но в жидкости разбухают в десятки раз.

"По данному факту начата доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства происшествия и причины, ему предшествовавшие. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что всем детям была оказана медицинская помощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

"По словам медиков, либо дети вообще не глотали шарики, либо кто-то из них проглотил незначительное количество, которое не могло отразиться на здоровье детей", — уточнила представитель СК.