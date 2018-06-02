Подозреваемого в убийстве соратника Деда Хасана задержали в Москве‍

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в убийстве Ильгара Алиева — соратника криминального авторитета Аслана Усояна, известного как Дед Хасан, сообщает РЕН ТВ.

По данным источников канала, операция прошла 31 мая в ресторане "Белый дом" в центре Москвы. Задержанный признался в преступлении.

Другие подробности пока не раскрываются.

Алиева убили 19 апреля 2012 года. В него и его спутницу выстрелили на улице Пресненский вал. Мужчина скончался на месте, женщину удалось спасти.

Самого Усояна застрелили 16 января 2013 года возле ресторана "Старый фаэтон" на Поварской улице в центре столицы. Киллер стрелял из окна соседнего здания и ранил авторитета, однако по пути в больницу Дед Хасан скончался.