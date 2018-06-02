Заместителя мэра Томска арестовали по делу о злоупотреблении полномочиями

НОВОСИБИРСК, 2 июн — РИА Новости. Советский районный суд Томска в субботу арестовал на два месяца заместителя мэра Томска Владимира Костюкова, который подозревается в злоупотреблении полномочиями с ущербом в 43 миллиона рублей, сообщил РИА Новости представитель Томского областного суда.

"Костюков арестован на срок два месяца, то есть до 31 июля этого года", — сказал собеседник агентства.

В минувшую пятницу УМВД по Томской области сообщило, что полицейские совместно с сотрудниками УФСБ заподозрили высокопоставленного чиновника в злоупотреблении должностными полномочиями, ущерб от преступления оценивается в 43 миллиона рублей.

По предварительным данным полиции, в 2016 году Костюков, который тогда был руководителем одного из городских департаментов Томска, заведомо зная о невыполнении условий муниципального контракта, подписал акты приемки выполненных работ подрядной организацией, в результате чего ущерб "в виде невозможности возмещения неполноты выполненных работ" составил более 43 миллионов рублей.

По данным местных СМИ, речь идет о том, что Владимир Костюков якобы принял и оплатил невыполненные работы по завозу песка на строительство томского промышленного парка. В отношении чиновника расследуется уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями, санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.