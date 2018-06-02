В Забайкалье с уранодобывающего предприятия украли детонаторы

ЧИТА, 2 июн — РИА Новости. Электродетонаторы и системы инициирования взрывчатых веществ похищены с одного из рудников крупнейшего российского уранодобывающего предприятия "Приаргунское производственное горно-химическое объединение" (ППГХО, Краснокаменск, Забайкальский край, входит в урановый холдинг АРМЗ госкорпорации "Росатом"), сообщил РИА Новости источник на предприятии, факт хищения материально-технических ценностей подтвердили в пресс-службе регионального УМВД.

"По факту хищения возбуждено уголовное дело, сотрудниками принимаются меры по установлению совершивших преступление", — сказал собеседник агентства.

По данным источника РИА Новости на предприятии, недостача 1128 электродетонаторов и 220 неэлектрических систем инициирования взрывчатых веществ была обнаружена подземными раздатчицами в ночь на 29 мая, при этом склад, где они хранились, не вскрывался, сигнализация не срабатывала.

Комментарием пресс-службы ППГХО РИА Новости пока не располагает.