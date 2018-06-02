Минздрав рассказал о состоянии детей, пострадавших при пожаре в Иркутске

ИРКУТСК, 2 июн – РИА Новости. Состояние детей, которые в пятницу получили ожоги в иркутском торгово-развлекательном центре "КомсоМОЛЛ", медики оценивают как стабильное, сообщает министерство здравоохранения региона.
О происшествии был сделан оперативный доклад в Минздрав России. Глава федерального ведомства Вероника Скворцова держит ситуацию на контроле.
Пожар в иркутском ТРЦ
В пятницу во время шоу в научно-развлекательном центре "Гравитация", находящемся в ТРЦ "КомсоМОЛЛ", произошел пожар. Воспламеняющийся газ попал на газовую горелку и вспыхнул, когда экскурсоводы демонстрировали химические опыты с использованием жидкого азота, электричества и реактивов.
Возбуждено уголовное дело, расследование взял под контроль председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Задержаны директор и экскурсоводы научно-развлекательного центра.