Минздрав рассказал о состоянии детей, пострадавших при пожаре в Иркутске

Автомобиль полиции у здания ТЦ Комсомолл в Иркутске, где произошло возгорание. 1 июня 2018

Автомобиль полиции у здания ТЦ Комсомолл в Иркутске, где произошло возгорание. 1 июня 2018

ИРКУТСК, 2 июн – РИА Новости. Состояние детей, которые в пятницу получили ожоги в иркутском торгово-развлекательном центре "КомсоМОЛЛ", медики оценивают как стабильное, сообщает министерство здравоохранения региона.

"Шесть человек госпитализированы в ожоговое отделение Иркутской городской клинической больницы №3, из них двое находятся в дневном стационаре. Еще два человека направлены на амбулаторное лечение. Состояние пациентов стабильное, без отрицательной динамики", — говорится в сообщении.

О происшествии был сделан оперативный доклад в Минздрав России. Глава федерального ведомства Вероника Скворцова держит ситуацию на контроле.

Пожар в иркутском ТРЦ

В пятницу во время шоу в научно-развлекательном центре "Гравитация", находящемся в ТРЦ "КомсоМОЛЛ", произошел пожар. Воспламеняющийся газ попал на газовую горелку и вспыхнул, когда экскурсоводы демонстрировали химические опыты с использованием жидкого азота, электричества и реактивов.

Зрители, сидевшие в первом ряду, получили ожоги первой и второй степени. За медпомощью обратились восемь детей в возрасте от пяти до 13 лет. Больше всего пострадали десятилетний мальчик и тринадцатилетняя девочка, которые получили ожог тела до 25%. Мальчика с ожоговым шоком поместили в палату интенсивной терапии.

Возбуждено уголовное дело, расследование взял под контроль председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Задержаны директор и экскурсоводы научно-развлекательного центра.