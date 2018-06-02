Моряки с застрявшего в ОАЭ российского судна вылетают домой

ВЛАДИВОСТОК, 2 июн — РИА Новости. Российские моряки с арестованного в ОАЭ судна "Кристал Ист" судовладельца-банкрота "Находка-Портбункер" 2 мая вылетают на родину, сообщает администрация Приморья.

Ранее после просьб моряков судна "Кристал Ист" о помощи с возвращением в Россию "Газпромбанк", по запросу которого было арестован принадлежащий компании-банкроту "Находка-Портбункер" танкер, организовал смену экипажа.

"Экипажи для замены на обоих судах сформированы, и уже 2 июня 13 моряков, ранее бывших в составе экипажей "Кристал Ист" и "Каролина Винд" вылетят из Дубая в Приморье", — говорится в сообщении.

Танкер "Кристал Ист" находится в ОАЭ с июня 2017 года. На судно "Газпромбанком" наложен арест. На борту изначально находились семь членов экипажа, которые не могли уехать из-за отсутствия паспортов и денег. В декабре 2017 года экипаж вернулся в Приморье. Позже в ОАЭ им прилетела замена. Новый экипаж просил помощи с возвращением на родину, так как на судне нет топлива и электричества. Судовладелец из-за банкротства не мог найти смену экипажу. Также сообщалось о долгах по зарплате. В конце марта морякам выплатили долги.

Международная федерация транспортных рабочих на Дальнем Востоке написала врио губернатора Приморья Андрею Тарасенко, после этого власти края обратились к полпреду президента на Дальнем Востоке вице-премьеру Юрию Трутневу и руководству "Газпромбанка" с просьбой разрешить ситуацию. Судно также подавало сигнал SOS из-за необходимости госпитализации нескольких моряков. Власти края сообщали, что "Газпромбанк" и генеральное консульство России в Дубае согласовали с портовыми властями Шарджи возможность замены моряков.

Также проблемы с выплатой заработной платы и доставкой продовольствия были на другом судне компании — "Каролина Винд". Судно не может выйти из Персидского залива в ОАЭ в связи с окончанием срока действия судовых документов.