На Курилах экс-главу рыбокомбината обвинили в мошенничестве на 35 миллионов

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Один из бывших руководителей ЗАО "Рыбокомбинат Островной" на Курилах обвиняется в мошенничестве на 35 миллионов рублей, уголовное дело в отношении него направлено в суд, сообщается на сайте прокуратуры Сахалинской области.

"Заместитель прокурора Сахалинской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя ЗАО "Рыбокомбинат Островной". Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)", — говорится в сообщении.

Как выяснило следствие, в 2009 году руководитель рыбокомбината подал в администрацию Сахалинской области поддельные документы, на основании которых средства в размере 35 миллионов рублей были перечислены подконтрольной ему организации. Отмечается, что деньгами мужчина распорядился по своему усмотрению.

Прокурор направил иск о взыскании с обвиняемого 35 миллионов рублей. Кроме этого, на его имущество наложен арест, равный сумме причиненного ущерба.

Ранее Южно-Курильский районный суд вынес приговор бывшему генеральному директору ЗАО "Рыбокомбинат Островной" Наталье Кашкаровой. Она была признана виновной в неправомерных действиях при банкротстве и уходе от уплаты налогов. Суд назначил Кашкаровой наказание в виде лишения свободы сроком на один год условно, также она заплатит штраф в размере 280 тысяч рублей.