В Мытищах ликвидировали пожар в ангарах

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Спасатели полностью потушили пожар в двух ангарах в Мытищах, сообщается на сайте столичного главка МЧС.
"В 01.42 — ликвидация пожара", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в тушении пожара задействованы 90 человек и 27 единиц техники, в том числе от МЧС России – 56 человек и 17 единиц техники.
Пожар на площади 3,5 тысячи квадратных метров возник в двух ангарах на Осташковском шоссе, вл. 14-15. Они горели по всей площади. Ранее сообщалось, что тушение ведется при помощи двух вертолетов МЧС России и одного вертолета Московского авиационного центра. Информация о пострадавших не поступала.