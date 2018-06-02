Троих студентов МГУ задержали за порчу указателя к фан-зоне ЧМ-2018

Символика чемпионата мира по футболу 2018 года. Архивное фото

Символика чемпионата мира по футболу 2018 года. Архивное фото

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Троих студентов МГУ задержали за порчу стенда-указателя к фан-зоне чемпионата мира по футболу, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве РИА Новости, не уточняя подробностей, подтвердили, что троих жителей Москвы задержали за порчу рекламной конструкции в районе станции метро "Университет", возбуждено дело по статье "вандализм".

"В полицию поступило сообщение, что около станции метро "Университет" неизвестными были нанесены надписи на рекламную конструкцию, в результате чего она была приведена в негодность. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 214 УК РФ "Вандализм". По подозрению в совершении данного деяния в территориальный отдел полиции были доставлены трое граждан", — пояснили в пресс-службе столичного управления МВД.

Ущерб составил 65 тысяч рублей. В полиции добавили, что были установлены все обстоятельства произошедшего, после чего задержанные были отпущены.