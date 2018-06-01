Пропажу денег полковника Захарченко обнаружили сотрудники Сбербанка‍

МОСКВА, 1 июня – РИА Новости. Пропажу денег в рамках дела полковника МВД Дмитрия Захарченко обнаружили сотрудники Сбербанка, сообщили в пресс-службе организации.

Ранее адвокат Захарченко Александр Горбатенко сообщил, что Следственный комитет России не уведомлял защиту о пропаже части изъятых в ходе обыска у экс-полицейского денег. При этом пресс-служба Сбербанка отказывалась комментировать ситуацию, призывая адресовать соответствующий вопрос Следственному комитету.

Однако сегодня представители Сбербанка рассказали, что сотрудники финансового предприятия сами обнаружили пропажу денег в рамках дела. При этом в пресс-службе отметили, что деньги доставили сотрудники компании "Росинкас". Подсчет изъятых у Захарченко средств, подчеркнули в пресс-службе, велся под полным видеоконтролем. В Сбербанке заявили, что недостача была обнаружена сотрудниками именно в этот момент.

Дело Захарченко

Полковник полиции Дмитрий Захарченко отвечал за борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе. В 2016 году его заподозрили в получении взятки в семь миллионов рублей. Позднее он был уволен из органов внутренних дел и арестован.

Дело Захарченко стало широко известно после обнаружения в квартире сестры полковника склада с почти девятью миллиардами рублей в разной валюте. Подозреваемый появление таких средств объяснить не смог.

Согласно версии следствия, Захарченко предупредил руководство "Нота-банка" о предстоящих обысках. Кроме того, он подозревается в получении двух взяток.

Предполагается, что первую взятку в размере 800 тысяч рублей Захарченко получил от хозяина сети элитных ресторанов "Ля Маре" Меди Дусс. Свидетель Алексей Лаушкин утверждает, что ему было поручено передать сумму полковнику ФСБ Дмитрию Сенину. Последнего подозревают в посредничестве и самовольном оставлении места службы. В настоящий момент Сенин объявлен в розыск.

Следователи считают, что второй взяткой полковника стала скидочная карта в "Ля Маре". Предполагается, что таким образом Захарченко получил более трех миллионов рублей.

Фигурант дела категорически отрицает свою вину. По его версии, взятки предназначались генералу Лаушкину. Кроме этого, Захарченко отрицает, что предупреждал руководство "Нота-банка" об обысках.