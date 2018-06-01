Пропажу денег полковника Захарченко обнаружили сотрудники Сбербанка‍

МОСКВА, 1 июня – РИА Новости. Пропажу денег в рамках дела полковника МВД Дмитрия Захарченко обнаружили сотрудники Сбербанка, сообщили в пресс-службе организации.
Однако сегодня представители Сбербанка рассказали, что сотрудники финансового предприятия сами обнаружили пропажу денег в рамках дела. При этом в пресс-службе отметили, что деньги доставили сотрудники компании "Росинкас". Подсчет изъятых у Захарченко средств, подчеркнули в пресс-службе, велся под полным видеоконтролем. В Сбербанке заявили, что недостача была обнаружена сотрудниками именно в этот момент.
Дело Захарченко
Дело Захарченко стало широко известно после обнаружения в квартире сестры полковника склада с почти девятью миллиардами рублей в разной валюте. Подозреваемый появление таких средств объяснить не смог.
Согласно версии следствия, Захарченко предупредил руководство "Нота-банка" о предстоящих обысках. Кроме того, он подозревается в получении двух взяток.
Следователи считают, что второй взяткой полковника стала скидочная карта в "Ля Маре". Предполагается, что таким образом Захарченко получил более трех миллионов рублей.
Фигурант дела категорически отрицает свою вину. По его версии, взятки предназначались генералу Лаушкину. Кроме этого, Захарченко отрицает, что предупреждал руководство "Нота-банка" об обысках.