Компания "Росинкас" доставила деньги в рамках дела Захарченко

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Деньги, проходящие по делу Захарченко, пропажу которых обнаружили сотрудники Сбербанка, привезли в банк сотрудники компании "Росинкас" в сопровождении правоохранителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
"Деньги были доставлены в Сбербанк в конце апреля компанией "Росинкас" в сопровождении сотрудников правоохранительных органов", — сказал собеседник агентства. Адвокат Захарченко Александр Горбатенко в конце мая заявлял, что Следственный комитет официально не уведомлял защиту о пропаже части изъятых в ходе обыска у экс-полицейского денег, хотя такие слухи до него доходили.
Захарченко, курировавший в министерстве борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан 9 сентября 2016 года по обвинению в получении взятки в 7 миллионов рублей. Позднее ему вменили еще несколько эпизодов взяточничества. Огромный резонанс дело получило после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог.
Захарченко вину полностью отрицает, утверждает, что карточка была оформлена на генерала Алексея Лаушкина (проходит свидетелем по эпизоду с взяткой), 800 тысяч получил также он. Кроме того, экс-полицейский утверждает, что никого об обысках не предупреждал.