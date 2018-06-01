Сбербанк прокомментировал ситуацию с пропажей денег по делу Захарченко

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Пропажу денег в рамках дела полковника МВД Дмитрия Захарченко обнаружили сами сотрудники Сбербанка, сообщили в пресс-службе организации.

По словам собеседника агентства, деньги в банк доставили сотрудники компании "Росинкас" в конце апреля, их пересчитывали под полным видеоконтролем. Как сообщили в пресс-службе, именно тогда сотрудники банка обнаружили недостачу и обратились к правоохранителям.

В среду адвокат обвиняемого Александр Горбатенко заявил, что Следственный комитет официально не уведомил защиту о пропаже части денег Захарченко со счетов Сбербанка.

Дело Захарченко

Полковник МВД Дмитрий Захарченко курировал борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе. Его задержали осенью 2016 года по обвинению в получении взятки в семь миллионов рублей. Позднее ему вменили еще несколько эпизодов взяточничества.

Широкий резонанс дело получило после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти девятью миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог.

Захарченко подозревают в том, что он предупредил руководство "Нота-банка" о предстоящих обысках, и в двух эпизодах получения взяток.

Одна из взяток — 800 тысяч долларов, которые, по версии следствия, через посредников владелец сети элитных ресторанов "Ля Маре" Меди Дусс передал полковнику за покровительство. По данному эпизоду свидетелем проходит генерал Алексей Лаушкин. Как следует из показаний, он получил деньги от ресторатора и передал их полковнику ФСБ Дмитрию Сенину. Его объявили в розыск за посредничество и самовольное оставление места службы.

Вторая взятка Захарченко — дисконтная карта в ресторане "Ля Маре" со скидкой 50 процентов. Следствие считает, что Захарченко получил взятку в три с половиной миллиона рублей путем скидки в ресторане.

Захарченко вину полностью отрицает, утверждает, что карточка была оформлена на генерала Лаушкина, 800 тысяч получил также он. Кроме этого, экс-полицейский утверждает, что никого об обысках не предупреждал.

