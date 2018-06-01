В Кабардино-Балкарии врач-терапевт пойдет под суд за мошенничество

НАЛЬЧИК, 1 июн – РИА Новости. Следственные органы Кабардино-Балкарии завершили расследование уголовного дела в отношении врача-терапевта, обвиняемого в мошенничестве при оформлении инвалидности пациенту, сообщает региональное СУСК РФ.

"По версии следствия, участковый лечащий врач-терапевт сообщил пациенту, проходившему медобследование для получения группы инвалидности, что его состояние здоровья не соответствует требованиям присвоения инвалидности", — говорится в сообщении.

При этом, как считают следователи, врач сразу же предложил потерпевшему помощь в изготовлении необходимых документов для предоставления в бюро медико-социальной экспертизы и положительном рассмотрении вопроса, потребовав передать ему за это 30 тысяч рублей. При передаче денег терапевт был задержан сотрудниками оперативных служб.

Медику предъявлено обвинение по статье "Мошенничество" УК РФ, санкция которой предусматривает до двух лет лишения свободы.

"Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу", — отмечает ведомство.