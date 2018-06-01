Москалькова сообщила, что Улюкаев и Белых не обращались к ней за помощью

МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что осужденные экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев и экс-губернатор Кировской области Никита Белых не обращались к ней за помощью.

"Нет", — ответила она в ходе общения с журналистами на вопрос, обращались ли к ней Улюкаев или Белых.

Экс-главе Кировской области Никите Белых вменяли два коррупционных эпизода. По данным СК РФ, в 2011-2012 годах губернатор получил 200 тысяч евро от коммерсанта Альберта Ларицкого после того, как "помог" согласовать заявки его компаний на льготную аренду участков леса. Через год, как считает СК РФ, история повторилась: владельцем этих же компаний стал Юрий Судгаймер, у которого губернатор в 2014 году потребовал и получил частями 400 тысяч евро.

По первому эпизоду суд его оправдал, по второму — признал виновным. Кроме восьмилетнего срока в колонии, суд назначил Белых 48,2 миллиона рублей штрафа. Экс-губернатор также на три года был лишен права занимать должности на госслужбе.

Экс-главу Минэкономразвития Алексея Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима за получение взятки в 2 миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина за выдачу Минэкономразвития положительного заключения на покупку "Башнефти" "Роснефтью". Мосгорсуд 12 апреля подтвердил восьмилетний срок в колонии и 130-миллионный штраф для Улюкаева, но исключил наказание в виде запрета работать чиновником после освобождения. Экс-министр имеет право занимать должности в муниципальных образованиях и госорганах, но не может осуществлять функции представителя власти, отметили в суде.