Суд дал Итину полтора месяца на чтение дела "Седьмой студии"

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Басманный суд Москвы до 19 июля ограничил в ознакомлении с материалами дела экс-гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следствия об ознакомлении с материалами уголовного дела удовлетворить частично", — огласила решение судья Елена Ленская.

По словам следователя, Итин прочитал 63 тома, его адвокат — 73.

В мае 2017 года в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Кирилла Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". Изначально в рамках дела следователи отправили в СИЗО бывшего бухгалтера Нину Масляеву и под домашний арест — гендиректора студии Юрия Итина.

Затем под стражу был взят экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, а Серебренников был помещен под домашний арест. Масляева заключила сделку со следствием, дала показания против других фигурантов и в начале октября 2017 года была переведена под домашний арест. Ее дело было выделено в отдельное производство.

Остальные фигуранты вину не признают. Также по делу заключена под домашний арест директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум. Бывшая генпродюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова заочно арестована и объявлена в международный розыск.