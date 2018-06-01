БРЯНСК, 1 июн – РИА Новости. Суд в Смоленской области приговорил к 1,5 года колонии бывшего заместителя районного прокурора, который обещал знакомому за 400 тысяч рублей избавить его от ответственности за езду в нетрезвом виде, сообщает СУСК РФ по региону.

"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде одного года шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", — говорится в сообщении.

Суд признал бывшего заместителя прокурора Холм-Жирковского района виновным в покушении на мошенничество. Из органов прокуратуры он также был уволен, отмечается в сообщении.

Следствие и суд установили, что знакомый заместителя районного прокурора попросил его помочь решить вопрос с "непривлечением его к административной ответственности" за езду в нетрезвом виде

Представитель прокуратуры пообещал помочь, получил от мужчины 155 тысяч рублей, которые якобы должен был передать должностным лицам, чтобы решить этот вопрос. Отмечается, что при этом бывший работник прокуратуры рассчитывал завладеть всей оговоренной ранее суммой денег — 400 тысячами рублей, но был задержан в ходе проведенных совместных мероприятий сотрудниками региональных управлений СК и ФСБ России, дополняется в сообщении.