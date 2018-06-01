В Кабардино-Балкарии бывшего следователя осудят за мошенничество

НАЛЬЧИК, 1 июн – РИА Новости. Заместитель генерального прокурора России Иван Сыдорук утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего следователя МВД по Кабардино-Балкарии, которую обвиняют в совершении мошенничества на 2,6 миллиона рублей, сообщает сайт Генпрокуратуры РФ.

"По версии следствия, следователь узнала о наличии на счетах в одном из банковских учреждений у пожилой жительницы Нальчика денежных средств. Она вошла к ней в доверие и с июня по август 2014 года убедила пенсионерку снять наличные и передать ей 2,6 миллиона рублей, принадлежавших потерпевшей и ее сыну", — говорится в сообщении.

Экс-следователю предъявлено обвинение по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере" УК РФ, санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы.

"Уголовное дело направлено для рассмотрения в Нальчикский городской суд", — уточняет генпрокуратура.