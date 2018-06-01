СК возбудил дело в отношении депутата нижегородского заксобрания

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июн — РИА Новости. Новое уголовное дело возбуждено в отношении депутата законодательного собрания Александра Глушкова, объявленного в розыск по подозрению в мошеннических действиях в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК РФ по Нижегородской области.

Как установило следствие, с 2013 по 2016 год Александр и Владимир Глушковы совместно с другими лицами под видом необходимости реконструкции комплекса автостанции в городе Балахна незаконно построили на территории комплекса двухэтажный торговый центр. При этом все сооружения, необходимые для функционирования объекта транспортной инфраструктуры, были снесены. Жители были лишены транспортного узла. Между тем лица, причастные к совершению преступления, приобрели в собственность здания на территории бывшей автостанции и сам земельный участок по заниженной стоимости. Тем самым муниципальному образованию Балахнинского района причинен ущерб в особо крупном размере на сумму не менее 26,6 миллиона рублей.

22 марта следственными органами было возбуждено уголовное дело в отношении Александра Глушкова, являющегося депутатом законодательного собрания Нижегородской области, и его брата Владимира — депутата земского собрания Балахнинского района, подозреваемых в мошенничестве в особо крупном размере. В ходе расследования уголовного дела братья Глушковы скрылись от органов следствия и были объявлены в розыск. 30 марта обвиняемым Александру и Владимиру Глушковым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца заочно.

"Сегодня мы возбудили уголовное дело по шестой части статьи 290 в отношении Александра Глушкова, который в июле 2015 года получил от директора строительной фирмы шесть миллионов рублей за решение вопроса о выделении земельных участков для строительства двух многоквартирных домов в городе Балахна. При этом на строительство объектов недвижимости отсутствовала надлежащая проектная документация", — рассказали РИА Новости в региональном управлении СУСК.

Согласно Уголовному Кодексу РФ, Глушкову грозит до 15 лет лишения свободы.