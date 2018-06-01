В Саратове арестовали борца с коррупцией по делу о взятке в пять млн рублей

САРАТОВ, 1 июн — РИА Новости. Волжский райсуд Саратова в пятницу заключил под стражу до 1 августа начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного главка МВД Дмитрия Елизарова, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде.

"Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — до 1 августа", — сказала собеседница агентства.

Елизаров подозревается по статье УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере". Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Следователь в суде сообщил, что Елизаров подозревается в получении в июне 2016 года 5 миллионов рублей от местного бизнесмена, который просил помочь своему знакомому в возврате изъятой у него компьютерной техники.