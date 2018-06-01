В Воронеже девушка выжила после падения с 17 этажа

Аптечка на подстанции скорой и неотложной медицинской помощи. архивное фото

Аптечка на подстанции скорой и неотложной медицинской помощи. архивное фото

ВОРОНЕЖ, 1 июн — РИА Новости. Полиция устанавливает обстоятельства падения в Воронеже с 17 этажа женщины, которая выжила и была госпитализирована, сообщил РИА Новости представитель главного управления МВД по региону.

Информация об инциденте поступила в полицию в 12.56 пятницы.

"Женщина выпала с 17 этажа, доставлена в медицинское учреждение. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства", — сказал собеседник агентства.

Источник в экстренных службах пояснил РИА Новости, что инцидент произошел по адресу улица Кривошеина, д. 13/12. Пострадавшую 25-летнюю женщину доставили в больницу скорой медицинской помощи. Через какое-то время по тому же дому поступил вызов — в одной из квартир найден труп 30-летнего мужчины.

В больнице скорой медицинской помощи РИА Новости сообщили, что женщина находится в тяжелом состоянии в реанимации.