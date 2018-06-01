ВОРОНЕЖ, 1 июн — РИА Новости. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов не поддержал решение комиссии по помилованию, которая рекомендовала сократить до девяти лет срок заключения бывшего мэра Ярославля Евгения Урлашова, осужденного на 12,5 года колонии за коррупцию, сообщили РИА Новости в правительстве региона.

Комиссия по помилованию Ярославской области 26 апреля рекомендовала сократить тюремный срок экс-мэра Ярославля Евгения Урлашова, осужденного за коррупцию, с 12,5 до 9 лет. Как тогда сообщил РИА Новости член комиссии, региональный уполномоченный по правам человека Сергей Бабуркин, все материалы планировалось передать губернатору, которому предстояло определиться с решением по вопросу, а дальше бумаги должны поступить в администрацию президента России.

"Губернатор не поддержал решение комиссии о снижении срока с 12,5 до 9 лет (Урлашову)", — сказал РИА Новости собеседник агентства. Как удалось выяснить РИА Новости, в мотивировочной части документа указано, что за время пребывания в местах лишения свободы Урлашов имеет неснятое дисциплинарное взыскание, не привлекался к работам по месту отбывания наказания и не выплатил назначенный судом штраф в 60 миллионов рублей.

Бывший мэр Ярославля летом 2016 года получил 12,5 лет колонии строгого режима по громкому уголовному делу о коррупции. Он отбывает наказание в исправительной колонии №2 в Рыбинске. Вместе с мэром был осужден его помощник Алексей Лопатин — он получил семь лет колонии, а бывший заммэра Дмитрий Донсков был оправдан.

Уголовное дело Урлашова стало одним из наиболее громких в России, учитывая тот факт, что он как представитель оппозиции в 2012 году победил на выборах главы города, набрав около 70% голосов ярославцев. Суд согласился с версией следствия, что Урлашов, Лопатин и директор агентства по муниципальному заказу ЖКХ Максим Пойкалайнен с декабря 2012 года по июль 2013 года требовали 18 миллионов рублей у бизнесмена за участие в реализации муниципального проекта. В случае отказа мэр, по данным следствия, грозил невыплатой денег по контракту.

Урлашов заявлял, что не вымогал деньги, а указанной суммой его просто хотели отблагодарить. Следствие полагало, что в преступлении участвовал и Донсков, но суд не счел доказательства его вины убедительными.