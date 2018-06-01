Жительница Екатеринбурга прописала в квартире 1349 иностранцев

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Жительница Екатеринбурга предстанет перед судом по обвинению в постановке на учет 1349 иностранцев, сообщает в пятницу прокуратура Свердловской области.

"Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка №5 Верх-Исетского судебного района Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет", — говорится в сообщении.

Прокуратура Верх-Исетского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении ранее не судимой местной жительницы 1966 года рождения. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 322.3 Уголовного кодекса ("Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации").

По версии органов дознания, обвиняемая, действуя в нарушение требований закона, умышленно организовала фиктивную постановку на учет в России иностранных граждан в квартире по улице Посадская в Верх-Исетском районе Екатеринбурга. В этой квартире проживает сама обвиняемая.

Женщина внесла заведомо ложные сведения в бланки уведомлений о прибытии иностранных граждан и в период с января 2017 года по март 2018 года поставила на учет по месту пребывания в своей квартире 1349 иностранцев, которые фактически не проживали по указанному адресу, отмечает прокуратура.