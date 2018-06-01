В Сети появилось видео взрыва в иркутском торговом центре

Пожар в ТРЦ в Иркутске (23)

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В Сети появились кадры взрыва в иркутском торгово-развлекательном комплексе "Комсомолл". Видео было опубликовано на ютьюбе.

Камеры видеонаблюдения засняли момент возгорания. На них видно, как люди после начала пожара выбегают из помещения.

Инцидент произошел во время детского праздника в научно-исследовательском центре "Гравитация", который находится на третьем этаже торгового комплекса.

Пожар вызвало возгорание спиртосодержащей жидкости, пострадали восемь детей. Их доставили в больницу с ожогами первой и второй степеней.

В больнице остаются четверо детей, остальные будут лечиться амбулаторно. Больше всего пострадали два ребенка: десятилетний мальчик и тринадцатилетняя девочка. Мальчика поместили в палату интенсивной терапии, у него ожоговый шок.

Возбуждено уголовное дело. Следователи задержали технического директора организации, которая устраивала представления, а также сотрудников, принимавших в них участие.

По данным следствия, во время представления использовались жидкий азот, электричество и реактивы. Воспламеняющийся газ попал на горелку, и дети в первом ряду получили ожоги.