В Екатеринбурге водитель внедорожника наехал на медика скорой помощи

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Водитель внедорожника, не пожелавший уступить дорогу машине скорой помощи, наехал на члена ее бригады в Екатеринбурге, следователи проводят проверку, сообщается на сайте СК РФ.
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По данным следствия, в пятницу в Екатеринбурге у больницы на улице Серафимы Дерябиной произошёл инцидент, в результате которого пострадал сотрудник скорой. Следователи уточняют, что водитель внедорожника вступил в конфликт с сотрудниками бригады скорой из-за нежелания предоставить им проезд. Уезжая с места конфликта, водитель внедорожника наехал на медика. Пострадавший получил телесное повреждение.
"По факту произошедшего… организовано проведение доследственной проверки", — говорится в сообщении.
Уточняется, что в рамках проверочных мероприятий будут установлены обстоятельства случившегося, ситуации будет дана правовая оценка. Для определения степени тяжести вреда здоровью пострадавшего также будет проведено исследование.