В МВД оценили ущерб от злоупотребления полномочиями вице-мэра Томска

НОВОСИБИРСК, 1 июн – РИА Новости. Полицейские совместно с сотрудниками УФСБ заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями высокопоставленного чиновника мэрии Томска, ущерб от деятельности которого оценивается в 43 миллиона рублей, сообщает УМВД по региону.

"По предварительным данным, в 2016 году руководитель одного из городских департаментов Томска, заведомо зная о невыполнении условий муниципального контракта, подписал акты приемки выполненных работ подрядной организацией, в результате чего ущерб, в виде невозможности возмещения неполноты выполненных работ, составил более 43 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

В свою очередь, региональное информагентство "РИА Томск" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что речь идет о заместителе мэра Томска по капстроительству и дорожному хозяйству Владимире Костюкове, который якобы оплатил невыполненные работы по завозу песка на строительство томского промышленного парка.

По данным УМВД, в отношении чиновника возбуждено уголовное дело по статье "Злоупотребление должностными полномочиями". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.