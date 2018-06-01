В Чувашии пьяный водитель насмерть сбил мужчину и покалечил ребенка

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июн — РИА Новости. Житель Чувашии насмерть сбил велосипедиста и покалечил его восьмилетнего сына, после чего попытался скрыться, сообщает пресс-служба МВД по Чувашской Республике.

ДТП с участием автомобиля и велосипедиста произошло около 21.00 в четверг на улице Коммунистической в Новочебоксарске.

"Водитель ВАЗ-2110 сбил велосипедиста, который двигался в попутном направлении. 34-летний мужчина от полученных травм скончался на месте аварии, ребенок, которого отец вез на раме велосипеда, доставлен в больницу. Предполагаемый виновник происшествия не остановился после наезда, но скрыться ему не удалось благодаря экипажу ГИБДД", — говорится в сообщении.

Освидетельствование задержанного показало, что 45-летний водитель был пьян.