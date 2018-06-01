Защита Улюкаева подала кассационную жалобу на приговор

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Защита бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева, осужденного к восьми годам заключения за взятку, подала кассационную жалобу на приговор, сообщили РИА Новости в Мосгорсуде.

"Кассационная жалоба зарегистрирована", — сказали в суде.

Мосгорсуд 12 апреля подтвердил восьмилетний срок в колонии и 130-миллионный штраф для Улюкаева, но исключил наказание в виде запрета работать чиновником после освобождения. Экс-министр имеет право занимать должности в муниципальных образованиях и госорганах, но не может осуществлять функции представителя власти, отметили в суде.