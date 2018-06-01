В Белгороде охранник торгового центра избил подростка

ВОРОНЕЖ, 1 июн — РИА Новости. Школьник попал в больницу в тяжелом состоянии после конфликта с охранником одного из торговых центров в Белгороде, сообщает в пятницу региональное управление СК РФ.
"По версии следствия, между охранником торгово-развлекательного центра и 15-летним посетителем произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый ударил подростка, причинив его здоровью тяжкий вред. В настоящее время потерпевший находится на лечении в больнице", — говорится в сообщении.
В отношении 22-летнего охранника в ТРЦ "РИО" возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего". Ему грозит до восьми лет лишения свободы.
Сейчас следствие собирает характеристики на пострадавшего и на фигуранта дела, назначен ряд судебных экспертиз, допрашиваются свидетели и очевидцы.