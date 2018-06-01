В Белгороде охранник торгового центра избил подростка

ВОРОНЕЖ, 1 июн — РИА Новости. Школьник попал в больницу в тяжелом состоянии после конфликта с охранником одного из торговых центров в Белгороде, сообщает в пятницу региональное управление СК РФ.

Инцидент произошел вечером 24 мая в одном из крупнейших торговых центров города — "РИО", однако о нем стало известно только сейчас.

"По версии следствия, между охранником торгово-развлекательного центра и 15-летним посетителем произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый ударил подростка, причинив его здоровью тяжкий вред. В настоящее время потерпевший находится на лечении в больнице", — говорится в сообщении.

В отношении 22-летнего охранника в ТРЦ "РИО" возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего". Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

По данным следствия, вначале подросток был в компании, а потом один. Школьник вел себя некорректно, охранник сделал ему замечание, на которое также последовала некорректная реакция, пояснила РИА Новости старший помощник руководителя регионального СУСК Елена Козырева

Сейчас следствие собирает характеристики на пострадавшего и на фигуранта дела, назначен ряд судебных экспертиз, допрашиваются свидетели и очевидцы.