В Мытищах вспыхнул крупный пожар в ангарах со стройматериалами

Пожар в ангарах со стройматериалами, Мытищи. 1 июня 2018

Пожар в ангарах со стройматериалами, Мытищи. 1 июня 2018

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Два ангара со стройматериалами загорелись на площади 3,5 тысячи квадратных метров в подмосковных Мытищах, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"По адресу Осташковское шоссе, владение 15 горят два ангара со строительными материалами на площади 3,5 тысячи квадратных метров", — сказал собеседник агентства.

Как уточнил РИА Новости представитель регионального главка МЧС России, один из ангаров, размером 50 на 30 метров, горит на площади 1500 квадратных метров, второй, размером 50 на 40 метров — частично.

Обстоятельства пожара выясняются.

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