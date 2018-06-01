Суд оставил под стражей экс-главу Миасса Васькова

ЧЕЛЯБИНСК, 1 июн – РИА Новости. Челябинский областной суд в пятницу оставил без изменения меру пресечения бывшему главе Миасского городского округа Геннадию Васькову, арестованному до 14 июля по обвинению в превышении полномочий, сообщила РИА Новости официальный представитель облсуда Евгения Нациевская.

Как полагает следствие, в 2017 году прежний глава Миасса Васьков дал указание купить на средства бюджета по завышенной стоимости торговое помещение для размещения там детского сада. Следственные органы предъявили ему обвинение в превышении должностных полномочий, решением суда он арестован до 14 июля.

"Сегодня Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке материалы досудебного производства в отношении Геннадия Васькова, оставил без изменения постановление Тракторозаводского районного суда Челябинска, которым суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей до 14 июля 2018 года", — сказала она.

Нациевская уточнила, что постановление в областной суд обжаловали адвокаты обвиняемого, которые просили изменить действующую меру на иную, не связанную с содержанием под стражей.

По данным пресс-службы собрания депутатов Миасского городского округа, на сессии в конце апреля депутаты большинством голосов проголосовали против принятия отчета Васькова о результатах его деятельности и деятельности администрации округа за 2017 год. Глава Челябинской области Борис Дубровский инициировал отставку Васькова. Он написал на имя главы региона заявление об увольнении, которое было удовлетворено.