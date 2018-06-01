Стали известны подробности ДТП с двумя иномарками в Калужской области

ВОРОНЕЖ, 1 июн — РИА Новости. Женщина и младенец погибли, еще пятеро взрослых и ребенок получили травмы в результате столкновения двух иномарок в Калужской области, сообщает в пятницу управление МВД по региону.

Авария произошла 1 июня около 6 часов утра на 290 километре автодороги М-3 "Украина".

"По предварительной информации, водитель автомобиля Audi, двигаясь со стороны Брянска в сторону Москвы, выехал на полосу автодороги, предназначенную для встречного движения транспорта, где допустил столкновение с автомашиной Ford", — говорится в сообщении.

По данным полиции, результате дорожно-транспортного происшествия погибли пассажиры Ford — женщина и ребенок 10 месяцев, который находился в детском удерживающем устройстве.

"Пять человек получили ранения различной степени тяжести, трое из которых находились в автомобиле Audi и двое в автомашине Ford, среди пострадавших – один ребенок", — информирует полиция.

Как пояснил РИА Новости представитель управления МВД по региону, информация о тяжести травм пострадавших уточняется, все они доставлены в больницу.

Обстоятельства и причины ДТП выясняет полиция.