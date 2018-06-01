При пожаре в иркутском ТЦ пострадали восемь детей

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В Иркутске восемь детей пострадали при пожаре в торгово-развлекательном комплексе "Комсомолл", заявили РИА Новости в региональном Минздраве.

"Дети в возрасте 7-10 лет получили термические ожоги первой и второй степеней. Все пострадавшие доставлены в ожоговое отделение Иркутской городской клинической больницы №3", — рассказал собеседник агентства.

Состояние пострадавших — средней и легкой степени тяжести.

Инцидент произошел во время химического опыта в "детской лаборатории" на третьем этаже ТЦ, загорелась спиртосодержащая жидкость.

Торговый центр расположен по адресу: улица Верхняя набережная, дом 10. Из здания эвакуировали полторы тысячи человек, возгорание уже ликвидировали.

В ТЦ работали восемь бригад скорой, а также две реанимационные бригады Иркутского областного центра медицины катастроф. О случившемся доложено руководству региона.