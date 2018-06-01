В Сахалинской области произошла утечка шести тонн нефти, сообщил источник

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Утечка шести тонн нефти произошла вблизи населенного пункта Ноглики в Сахалинской области, угрозы попадания нефти в водоемы пока нет, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"В 12-ти километрах севернее населенного пункта Ноглики произошел порыв нефтепровода ООО "РН-Сахалинморнефтегаз" с последующей утечкой шести тонн нефти", — сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте ЧП сейчас проводится сбор и утилизация нефтепродуктов. По предварительным данным, угрозы попадания нефти в водоемы нет.